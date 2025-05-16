Будет новый раунд: глава МИД Турции прокомментировал итоги стамбульских переговоров Москвы и Киева

Представители Москвы и Киева на переговорах в Стамбуле об урегулировании украинского кризиса достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече», – уточнил глава турецкого МИДа в соцсетях (цитата по «Прайм»).

Фидан подтвердил, что стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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