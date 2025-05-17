Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против России

В США активизировали призывы ввести против России «разрушительные санкции» по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, американские сенаторы вновь призвали конгресс принять санкции против России после того, как переговоры между РФ и Украиной о прекращении огня не принесли существенного прогресса.

На данный момент в сенате США 73 из 100 законодателей поддерживают законопроект о введении вторичных рестрикций, а в нижней палате конгресса – 28 из 435. Впрочем, пока голосование по уже внесенным на рассмотрение пакетам санкций не запланировано.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «разрушительные санкции» в отношении России, если не будет сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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