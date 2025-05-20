Трамп назвал украинскую историю позором

Президент США считает, что стране не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. По мнению Дональда Трампа, все происходящее является европейской проблемой и там ее следовало и оставить.

«Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы [вмешались], потому что предыдущая администрация [США] решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», – сообщил Трамп на брифинге для СМИ.

«Мы выделили огромные суммы, я думаю, рекордные суммы, выделенные иностранному государству. Никогда не было ничего подобного: и оружие, и деньги. Европа тоже дала много, но они и близко не дали того, что предоставили мы. Мы выделили, наверное, почти в три раза больше. И это просто позор. Вся эта история – позор», – считает Трамп (цитата по ТАСС).

С момента начала СВО США взяли на себя обязательства выделить Украине более $180 млрд.

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. Стороны два часа и пять минут обсуждали текущую ситуацию и договорились продолжать работать по мирному урегулированию украинского вопроса.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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