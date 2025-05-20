О чем договорились Путин и Трамп: комментарии экспертов

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошли достаточно успешно. По мнению ряда экспертов, российскому лидеру удалось донести свою точку зрения до хозяина Белого дома.

Политконсультант Илья Гамбашидзе в телеграм-канале «Летучка АСП» отметил три важных момента.

«Первую деталь поведал вице-президент США Вэнс. Он сказал, что Трамп может предложить Путину экономические стимулы для прогресса мирных переговоров: «В потеплении отношений между Россией и остальным миром есть много экономических выгод». Это означает, что США перемирие на Украине так сильно нужно, что они готовы за него платить. Именно так Трамп представляет себе политику – он ведь мастер сделок.

Вторая деталь. Владимир Путин после разговора сказал, что прекращение огня вполне возможно, но только после соответствующих договоренностей, после подписания меморандума с Украиной. Никакого «без предварительных условий». Россия будет продолжать настаивать на своих требованиях.

Третья деталь. Владимир Путин указал: «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны». И вот тут надо понимать, что сам факт переговоров – это уже огромная уступка и компромиссное решение со стороны России».

Марат Баширов в телеграм-канале «Политджойстик» пишет: «Так и тянется рука написать, а если тянется, то стоит ли сдерживать себя? Это не инсайд, это мнение на основе того, что слышу и вижу. Месяц до победы и мира. Да, хрупкого мира. Да, у частичной капитуляции Украины много противников. Да, у Трампа сильные враги, и им мир не нужен. Да, военные действия могут начаться снова через 3 года. И все же через месяц мир – это реально».

Павел Данилин, описывая разницу между Трампом и европейскими «ястребами», отмечает: «Трамп осознает, что для России Украина – экзистенциальный, то есть жизненно важный вопрос, ради которого Москва пошла на то, чтобы окончательно развестись с Европой, поссориться с Америкой, стать подозрительной в глазах части союзников. Все это было неважно, потому что украинский кейс – не просто угроза жизни и безопасности России, но угроза жизни и безопасности России изнутри. От таких же русских людей той же культуры и той же истории. И разбираться с этим было жизненно необходимо.

Трамп осознает, что Россия не отступит в вопросе Украины, потому что уже все – наотступалась. Поэтому Трамп прекрасно понимает, что доводить Россию до края – это не просто непродуктивно, а сейчас, после трех с половиной лет войны, становится еще и опасно для самих поджигателей украинского конфликта. Россия не уступит, не сдастся, не променяет свои интересы на снятие санкций или на похлопывание по плечу от западных кукловодов».

Сергей Марков в канале «Логика Маркова» указывает, что президенту России удалось уже многое.

«1. США в основном выходят из мирных переговоров по Украине. Это будут теперь Россия и Украина на прямых переговорах. А США займутся другими делами. Ну так Путин и предлагал.

2. США не настаивают больше на безусловном перемирии в 30 дней. Теперь это будут переговоры об условиях мира. А перемирие возможно как один из элементов мира. Но нужно главные причины войны убрать. Ну так Путин и предлагал.

3. США и Россия будут восстанавливать отношения. Трамп приедет в Россию после прекращения конфликта. Так Путин почти хотел. Ну было бы правильно, чтобы Трамп и раньше приехал.

4. Был очень хороший уважительный разговор. Путин и Трамп называли друг друга по имени, как друзья. И хорошо.

5. Итог – это были очень успешные переговоры. Они могут привести к тому, что украинский режим будет принужден силой к принятию требований России и так наступит мир».

Напомним, вскоре после разговора с Путиным Трамп заявил, что США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. «Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы [вмешались], потому что предыдущая администрация [США] решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены. И мы были вовлечены гораздо больше, чем Европа, в плане денег и всего того, что мы дали», – сообщил Трамп на брифинге для СМИ.

«Мы выделили огромные суммы, я думаю, рекордные суммы, выделенные иностранному государству. Никогда не было ничего подобного: и оружие, и деньги. Европа тоже дала много, но они и близко не дали того, что предоставили мы. Мы выделили, наверное, почти в три раза больше. И это просто позор. Вся эта история – позор», – считает Трамп (цитата по ТАСС).

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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