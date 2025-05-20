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Вторник, 20 мая 2025, 10:32 мск

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Глава Госдепа указал на нежелание Европы остановить конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Европейские страны не желают останавливать конфликт на Украине, тогда как США выступают за его урегулирование. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио на ужине попечительского совета Кеннеди-центра с президентом Дональдом Трампом.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», – отметил Рубио, говоря о поездке в Рим на мероприятия по случаю интронизации нового папы.

По словам главы Госдепа, Трамп не желает тратить большие деньги на оборону, поскольку их можно вложить в развитие американской экономики.

Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны два часа и пять минут обсуждали текущую ситуацию и договорились продолжать работать по мирному урегулированию украинского вопроса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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