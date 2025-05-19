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Понедельник, 19 мая 2025, 21:54 мск

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Путин назвал откровенным и конструктивным телефонный разговор с Трампом

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и назвал беседу конструктивной и откровенной. Об этом глава российского государства сказал после завершения телефонного разговора с президентом США.

«Беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко», – сказал российский лидер.

«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов. Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – добавил он.

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году», – отметил глава государства.

При этом Путин сообщил, что президент США «высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия».

Вместе с тем российский лидер уточнил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – уточнил Путин суть договоренностей с Трампом.

Сочи, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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