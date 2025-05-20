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Вторник, 20 мая 2025, 11:27 мск

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Китай поддерживает прямой диалог Москвы и Киева в решении украинского вопроса

Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной после того, как президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что две страны начнут мирные переговоры сразу после двухчасового телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Китай поддерживает все усилия по достижению мира и надеется, что заинтересованные стороны продолжат диалог и переговоры для политического решения кризиса», – заявила на ежедневном брифинге пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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