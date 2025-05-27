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Вторник, 27 мая 2025, 11:04 мск

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Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились

Фото: Freepik

Евросоюз больше не может рассчитывать на поддержку США в борьбе с обходом санкций против России. Сторонам не удалось согласовать единый подход. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на отчет МИД ФРГ.

По итогам заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, прошедшего в Брюсселе 20 мая, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Cалливан «посетовал на полный развал трансатлантической координации» в борьбе с обходом санкций против России. О'Cалливан, отметил, что никаких «совместных контактов» ЕС и Соединенных Штатов больше нет. Сотрудничество стран G7 по этому вопросу также «потеряло динамику».

По словам евродепутатов, США фактически были движущей силой режима санкций. Если администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к нормализации отношений с Россией, это будет означать конец глобального режима антироссийских ограничений.

Основные проблемы для санкционного режима создают поставки через Китай и Гонконг, также транзитными пунктами для обхода ограничительных мер являются Казахстан, ОАЭ и Турция. При этом О'Салливан признал, что европейские компании также получают прибыль от нелегального бизнеса с Россией, что значительно ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка и новые ограничения против теневого флота.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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