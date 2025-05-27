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Вторник, 27 мая 2025, 19:38 мск

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Путин четко дал понять, что нельзя «хулиганить» беспилотниками в России

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства четко дал понять, что нельзя «хулиганить» беспилотниками в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массированные атаки БпЛА на российские регионы.

«Будете хулиганить – будете получать», – сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Песков подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать свою безопасность независимо от хода переговоров о мирном урегулировании украинского кризиса и заявлений президента США Дональда Трампа.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Киев кратно увеличил число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России, с 20 мая сбит 2 331 БПЛА, в том числе 1 465 вне зоны СВО.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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