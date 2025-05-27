Европа срывает мирное урегулирование на Украине – Песков

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине находится в крайне хрупком состоянии, которое дополнительно подрывают заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы выданном Киеву разрешении применять дальнобойное оружие по территории РФ. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что канцлер ФРГ «изрядно всех запутал, если не запутался сам», поскольку информация о подобных заявлениях Мерца уже опровергалась накануне представителями правительства страны. «Но, видите, он все же усердствует и настаивает на том, что такое решение было и что Украина получила разрешение без соблюдения каких-то дистанций наносить удары вглубь России», – отметил Песков (цитата по ТАСС).

«Если это соответствует действительности, если это действительно так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации, и, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирном процессе», – констатировал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, если таким образом Европа пытается создать неопределенность для России, то она создает ее для себя. «[Неопределенность], которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли унести это бремя», – отметил Песков.

Ранее Мерц заявил, что Берлин снял все ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По его словам, аналогичное решение принято Великобританией и Францией.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube