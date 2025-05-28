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Среда, 28 мая 2025, 20:36 мск

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Германия напрямую втягивается в войну на Украине – Лавров

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и сползает к повторению своего краха, как это было в прошлом веке. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Прямое вовлечение в войну уже очевидно. Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие», – отметил Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД России добавил, что Москва намерена проверить заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет Киеву, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

«Надо проверять. И то, и другое – нагнетание напряженности, поддержка войны, и Германия прямо втягивается в эту войну», – констатировал Лавров.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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