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Четверг, 29 мая 2025, 20:07 мск

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Запад пытается затянуть конфликт на Украине – Совбез Белоруссии

Фото: официальный сайт НАТО

Западные государства пытаются всеми способами затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович.

«Сегодня Россия демонстрирует новинки достижений военно-промышленного комплекса не только на Красной площади во время парада, а, действительно, практически показывает достижения военпрома на поле боя, демонстрируя сегодня успех военнослужащих Российской Федерации. Идет уверенное движение вперед. Почему? Потому что Запад сегодня трепещет, предпринимая безуспешные попытки, уверен, затянуть этот конфликт», – сказал Вольфович (цитата по ТАСС) в ходе переговоров на полях XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Минск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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