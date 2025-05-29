российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 мая 2025, 20:07 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Москве есть чем ответить на снятие Западом ограничений по дальнобойным ударам по России – Шойгу

Россия способна адекватно ответить на снятие ограничений западными странами дальнобойности поставляемых Киеву вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу попросили прокомментировать неоднозначные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла...» – отметил Шойгу, слова которого цитирует ТАСС.

«А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Запад пытается затянуть конфликт на Украине – Совбез Белоруссии / МВФ готов предоставить Киеву еще $500 млн / «Выстрел России в спину»: СВР заявила о поставках боеприпасов Украине из Сербии / Киев пока не дал согласия на переговоры в Стамбуле 2 июня: что еще заявил Кремль / Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР / По командному пункту спецназа ВСУ под Николаевом ударили «Искандером» и «Геранями» / Президент США готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским / Москва предложила Киеву встретиться 2 июня в Стамбуле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,