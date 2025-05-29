Москве есть чем ответить на снятие Западом ограничений по дальнобойным ударам по России – Шойгу

Россия способна адекватно ответить на снятие ограничений западными странами дальнобойности поставляемых Киеву вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Шойгу попросили прокомментировать неоднозначные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

«То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла...» – отметил Шойгу, слова которого цитирует ТАСС.

«А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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