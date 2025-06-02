Переговоры России и Украины завершились, готовится новый обмен пленными

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились. Они начались во дворце Чираган около 14:43, а завершились в 15:57.

Напомним, что прямые переговоры между РФ и Украиной возобновились 16 мая. Первая встреча длилась около двух часов. Помимо высказанного намерения продолжать работу для прекращения огня, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000». Эта договоренность была исполнена.

В ходе второго раунда Россия и Украина обменялись документами об урегулировании. Продолжения общения 2 июня не будет, делегации готовятся покинуть Стамбул.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится. Но дата и место станут известны позже.

Что касается итогов сегодняшнего дня, то стороны готовят новый обмен пленными. Украинская сторона заявила также, что передала список детей, которых бы хотела получить из России. Речь идет о сотнях человек.

От украинской стороны в СМИ также поступает информация о грядущем обмене телами погибших военнослужащих – 6000 на 6000.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube