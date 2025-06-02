Орбан призывает готовиться к долгому и трудному конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине может затянуться, отметив, что трансатлантическое единство по этому вопросу резко распалось и теперь США и Европа занимают разные позиции, сообщает РИА «Новости».

«Военные акции последних нескольких дней говорят о том, что война будет более продолжительной и жестокой, чем мы ожидали в начале года. Мы должны признать тот факт, что трансатлантическое единство резко распалось. Никогда еще не было такого разрыва между миротворческими силами во главе с Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые хотят продолжить войну», – написал Орбан в соцсетях.

Он сообщил, что созвал в понедельник совет обороны, и подчеркнул, что Венгрии надо «оставаться на стороне мира, даже если споры с Брюсселем станут больше». «Мы должны быть готовы к тому, что война затянется со всеми ее последствиями для безопасности и экономики. Мы должны быть готовы к тому, что на Венгрию будут нападать с удвоенной силой, потому что Венгрия является союзником президента Трампа, и Венгрия хочет мира, а не продолжения войны», – отметил Орбан.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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