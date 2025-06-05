Деятельность международной организации Британский совет* (The British Council) признана Генпрокуратурой нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Заявляя о своей независимости, организация действует в соответствии с интересами правительства Великобритании, подотчетна парламенту и финансируется британским внешнеполитическим ведомством, указывает Генпрокуратура РФ.

Под видом образовательной и культурной деятельности, включая организацию различных просветительских мероприятий и обучение английскому языку, «участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – заявляет надзорное ведомство. При этом ведется активная поддержка признанного экстремистским и запрещенного в России ЛГБТ-движения. Британский совет участвует в различных проектах по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики России, подчеркнули в Генпрокуратуре

В числе целей организации – «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». «В рамках созданного с другими нежелательными организациями консорциума The British Council проводит программу т.н. «культурного взаимодействия по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества», – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также указали, что особое внимание Британский совет* уделяет работе с молодым поколением, в том числе привлечению выпускников правительственной стипендиальной программы Chevening, организатором которой является сама организация. Своей главной миссией участники видят создание «мировой сети агентов британского влияния».

В свою очередь, ФСБ России заявила, что Британский совет* участвует в конфиденциальных проектах британских спецслужб, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. «Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», – подчеркнули в российской спецслужбе.

ФСБ призвала дружественные России страны запретить работу Британского совета* и у себя. «Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», – сказано в сообщении.

Отметим, марте 2018 года МИД России объявил о прекращении работы Британского совета* в стране по причине неурегулированности его статуса в РФ. Это стало стало одной из ответных мер Москвы на «провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения» в адрес России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявляли на Смоленской площади.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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