Илон Маск из-за ссоры с Трампом потерял 34 млрд долларов

Богатейший человек планеты Илон Маск потерял почти 34 млрд долларов за сутки на фоне ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

По подсчетам аналитиков, акции принадлежащих Маску компаний Tesla и SpaceX снизились примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 млрд долларов. Это произошло после того, как Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты космических проектов миллиардера.

Согласно BBI, Маск за сутки потерял 33,9 млрд долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 млрд долларов, он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира.

Накануне между бизнесменом и американским лидером произошла публичная перепалка из-за предложенного Трампом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск раскритиковал инициативу и назвал ее «отвратительной мерзостью». В ответ президент США отметил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». В свою очередь миллиардер заявил, что Трамп благодаря ему одержал победу на выборах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube