Военно-морская мощь России: Путин утвердил стратегию развития до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил окончательную редакцию Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом сообщил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». По его словам, такой документ впервые принят в современной истории страны.

Принятие стратегии, указал Патрушев, это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. «Позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», – отметил он.

Патрушев рассказал, что в стратегии содержится анализ военно-политической ситуации в мире, вариантов возможных военных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав, а также оценка текущего состояния и возможностей ВМФ России с учетом опыта специальной военной операции.

В документе также сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, описаны его основные задачи в мирное и военное время, добавил помощник президента РФ.

«Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», – заключил Патрушев.

Как сообщил помощник главы государства, решение о подготовке стратегии было принято еще в июле 2024 года. «По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», – уточнил Патрушев.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин на совещании по стратегии развития ВМФ заявил, что в предстоящие 10 лет на строительство новых кораблей и судов Военно-морского флота предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей. Президент отметил важность системного развития всех составляющих ВМФ – подводные и надводные группировки кораблей, морская авиация, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения. Наряду с этим, подчеркнул Путин, нужно наращивать серийный выпуск современных кораблей, оснащенных высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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