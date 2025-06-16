СВР: Киев и Лондон готовят изощренные провокации против России

Украина и Великобритания планируют изощренные провокации против России. Об этом сегодня сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, сейчас совместно с британцами Киев готовит провокации в акватории Балтийского моря.

Как отметили в СВР, целью планируемых диверсий ставятся эскалация украинского конфликта, срыв российско-американского переговорного процесса. Еще одна задача состоит в том, чтобы убедить администрацию США в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву.

Подрывные акции, подчеркнули в спецслужбе, осуществляются, как правило, по одной и той же схеме: британская сторона занимается разработкой и оперативным обеспечением операций, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или украинской военной разведки и их агентура. В СВР заявили, что именно британские спецслужбы прорабатывали планы недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня.

По сведениям СВР, один из сценариев провокаций против России предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США.

«Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на «безопасном расстоянии» от американского корабля, а одна – не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства «злонамеренной активности» России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя», – говорится в сообщении.

Суть еще одного украинско-британского сценария в том, чтобы как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные в рамках подготовки диверсий на международном морском пути, отметили в ведомстве.

В сообщении СВР указывается, что киевский режим в условиях нарастания проблем в рядах Вооруженных сил Украины на фронте и «морального истощения» украинского общества «намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России». СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины получили задачу «активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций» во взаимодействии с европейскими спецслужбами, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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