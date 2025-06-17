КНДР направит 6 тысяч саперов и военных строителей в Курскую область

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить одну тысячу саперов и 5 тысяч военных строителей для участия в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов Курской области. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил по итогам переговоров с лидером Северной Кореи.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность об открытии в России и КНДР мемориалов в память о северокорейских военнослужащих, погибших при освобождении Курской области.

Шойгу также выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения между двумя странами после 30-летней паузы.

Секретарь Совбеза РФ по поручению президента РФ Владимира Путина прилетел в Пхеньян 17 июня, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Целью его визита стала реализация договоренностей, достигнутых на прошлой встрече 4 июня в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. В конце мая в Москве Шойгу проводил встречу с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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