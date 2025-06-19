Путин и Си Цзиньпин созвонились и обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в четверг сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, уточнив, что разговор состоялась по взаимной договоренности сторон. Основной темой беседы стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. По итогам разговора Ушаков анонсировал встречу лидеров двух стран на саммите ШОС и полномасштабные переговоры 2 сентября в Пекине.

«Условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры», – сказал Ушаков, чьи слова приводит «Коммерсантъ». По словам помощника президента РФ, 3 сентября Владимир Путин также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

Ушаков рассказал, что разговор двух лидеров носил дружеский и конструктивный характер. Основное внимание они уделили обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Путин и Си придерживаются единого подхода к происходящему. Лидеры РФ и Китая решительно осудили действия Израиля, которые, по их мнению, нарушают Устав ООН и другие нормы международного права. Стороны выступили за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Президент России в разговоре с китайским лидеров также подтвердил готовность Москвы в случае необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Лидеры двух стран договорились дать команду о проведении плотных контактов и об обмене информацией по ситуации вокруг Ирана.

В ходе беседы также затрагивались вопросы двусторонних отношений стран. «С обеих сторон подчеркивалось, что в ходе майского визита Си в Москву были заданы новые ориентиры по укреплению россиийско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства», – сообщил Ушаков, передает ТАСС. Он отметил, что лидеры «еще раз подчеркнули удовлетворение беспрецедентным уровнем российско-китайских отношений».

Помимо этого, Путин и Си обменялись мнениями по поводу прошедшего саммита «Группы семи» в Канаде. По словам Ушакова, лидеры обратили внимание на «шероховатости» во взаимоотношениях между участниками этой встречи. Как было отмечено в беседе, визит Владимира Зеленского на это мероприятие оказался для него «не самым удачным», рассказал помощник президента РФ.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в предыдущий раз проводили переговоры в Москве 8 мая. По словам президент РФ, они прошли в теплой и товарищеской атмосфере, а также были содержательными и продуктивными. Путин также заявил о готовности посетить Китай с официальным визитом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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