МАГАТЭ: Иран не создавал ядерную бомбу на момент начала ударов Израиля

У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет данных, свидетельствующих, что Иран занимался созданием ядерной бомбы на момент начала военной операции Израиля, направленной, как было заявлено, на ликвидацию ядерной программы исламской республики. Об этом заявил глава ведомства Рафаэль Гросси.

«У нас нет никаких весомых доказательств того, что Иран перешел на стадию разработки ядерного оружия – то есть, взял этот материал (уран – прим. ред.) и начал обрабатывать его с целью создания ядерного взрывного устройства», – сказал он в интервью изданию La Nacion.

В ответ на повторный вопрос «Делал ли он (Тегеран – прим. ред.) бомбу?» Гросси сказал: «На данный момент ответ – нет».

В то же время, по его словам, «у Ирана было – и все еще есть – много неоднозначных и тревожных аспектов его ядерной программы», которые власти исламской республики должны ясно объяснить. «Иран не сотрудничал с МАГАТЭ так, как следовало бы. Он не давал всех необходимых объяснений по различным аспектам своей ядерной программы. Это объективный факт», – указал Гросси.

«Другой объективный факт заключается в том, что Иран – единственная страна в мире, которая обогащала уран до 60%, что практически эквивалентно военному классу, то есть урану-235, необходимого для установки ядерной боеголовки», – добавил глава МАГАТЭ.

Гросси при этом предостерег от спекуляций относительно сроков, необходимых Ирану для создания ядерного оружия. «Мы должны быть крайне осторожны с этими хронологическими вопросами. Мы все помним трагические заявления о том, что Ирак был в 45 минутах от создания оружия», – подчеркнул он.

Глава МАГАТЭ также высказался о возможных последствиях бомбардировки американскими бункерными бомбами иранского объекта по обогащению урана в Фордо, построенного в горах на глубине 90 метров. По его оценке, последствия будут в первую очередь стратегическими, военными и ядерными по своей природе, а не радиологическими или экологическими.

«Произошло бы полное уничтожение этого объекта, который очень сложен. Может произойти некоторый выброс радиации в окружающую среду, но он будет ограничен, потому что сейчас там не так много материала», – полагает Гросси.

«То, что произойдет, будет очень значительным ударом по ядерной программе Ирана, возможно, даже окончательным ударом по его программе обогащения. И это будет иметь военные, политические и стратегические последствия», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Национальная разведка США не нашла доказательств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Несмотря на это противоречие, американский президент Дональд Трамп продолжает утверждать обратное. Он заявил, что до ударов со стороны Израиля Иран был близок к созданию ядерного оружия, отметив, что ему все равно, к каким выводам пришла нацразведка.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в течение ближайших двух недель примет решение о возможной атаке США на Иран. По ее словам, американский лидер сейчас учитывает тот факт, что есть значительная вероятность проведения переговоров с Ираном в ближайшем будущем. Решение президента США будет зависеть от того, состоятся они или не состоятся, указала Левитт. Вместе с тем, как сообщили источники CNN, Иран дал понять США, что не будет вести дальнейшие переговоры с американской стороной до тех пор, пока не прекратятся израильские атаки. По сведениям источников, США пока не оказали давления на Израиль, чтобы тот прекратил удары.

Представитель Белого дома также заявила, что Иран обладает всем необходимым для производства ядерного оружия. По ее утверждению, на его создание Ирану потребуется пара недель.

Американская разведка считает, что Иран может приступить к разработке ядерного оружия в случае нанесения США ударов по объекту в Фордо, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По их мнению, подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия также может убийство Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Спецслужбы США полагают, что Тегеран еще не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, говорится в публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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