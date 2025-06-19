Разведслужбы США не нашли доказательств разработки Ираном атомной бомбы

Национальная разведка США не нашла доказательств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Несмотря на это противоречие, американский президент Дональд Трамп продолжает утверждать обратное.

В марте директор нацразведки Тулси Габбард заявила, что Иран не предпринимает никаких шагов для создания атомной бомбы. Сведения по этой теме, представленные сенату США, вновь подтвердили ее слова, сообщил заместитель главы комитета по разведке демократ Марк Уорнер.

«И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», – отметил сенатор.

Американский президент уверен в обратном. Трамп сказал, что до ударов со стороны Израиля Иран был близок к созданию ядерного оружия. Когда ему напомнили о словах Габбард, лидер Белого дома заявил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

Таким образом, Трамп игнорирует все разведданные при принятии решений по участию США в этом конфликте. «Я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США в отношении этого обстоятельства. Я заместитель председателя комитета по разведке, и если у меня нет ни малейшего представления, то что известно американскому народу?», – задался вопросом Уорнер.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана, подчеркнув, что «наше терпение иссякает». Комментируя эскалацию конфликта Израиля и Ирана, Трамп в своей соцсети отметил, что планов устранения верховного лидера Ирана в настоящее время нет, но дал понять, что это может произойти.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с предупреждением к Израилю в соцсетях, заявив о «начале битвы». «Мы должны дать решительный ответ террористическому сионистскому режиму. Мы не проявим сионистам никакой пощады», – заявил написал Хаменеи в своем англоязычном аккаунте соцсети X.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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