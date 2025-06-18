«Битва начинается»: Верховный лидер Ирана выступил с предупреждением к Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранним утром в среду на рассвете выступил с предупреждением к Израилю в соцсетях, заявив о «начале битвы».

«Во имя благородного Хайдара начинается битва», – написал он в социальной сети X. Хайдар – имя, часто используемое для Али, которого мусульмане-шииты считают первым имамом и преемником пророка Мухаммеда, отмечает CNN.

Лидер Ирана также опубликовал пост в своем англоязычном аккаунте X. «Мы должны дать решительный ответ террористическому сионистскому режиму. Мы не проявим сионистам никакой пощады», – заявил Хаменеи.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что ближайшие 24-48 часов будут иметь решающее значение в конфликте между Израилем и Ираном, намекая на возможное присоединение США к израильской операции пртив Тегерана, если не будет дипломатического решения. Подобные заявления со стороны представителей администрации США прозвучали в ходе совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома. Израильские чиновники, по данным 12-го канала телевидения Израиля, полагают, что США близки к участию в военной операции против Ирана.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, на совещании в Белом доме не было принято решение об ударе по Ирану. Как рассказали собеседники издания, участие Вашингтона в операции против Тегерана было «одним из нескольких вариантов, которые обсуждались» на встрече, но руководство США не смогло определиться с дальнейшими шагами, передает ТАСС. Однако сам факт такой дискуссии повысил градус напряженности, поскольку стало ясно, что США рассматривают возможность силового решения иранской проблемы, указывается в публикации.

Накануне Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», добавив, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана, но сейчас не планируют его «устранять». Хозяин Белого дома заявил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но указал, что терпение Соединенных Штатов «на исходе».

Эскалация конфликта Израиля и конфликта продолжается шестой день. Прошедшей ночью стороны вновь обменялись ракетными ударами. ЦАХАЛ заявил, что более 50 истребителей ВВС Израиля атаковали в Иране объект по производству центрифуг для обогащения урана, а также объекты по производству вооружений, в том числе ракет класса «земля – земля» и класса «земля – воздух». Взрывы прозвучали в районе Тегерана. Иран для атаки применил в том числе ракеты «Фаттах-1», сообщило иранское агентство Mehr, отметив, что их целями стали здание минобороны Израиля и авиабаза Маор.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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