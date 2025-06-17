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«Наше терпение иссякает»: Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. При этом американский лидер подчеркнул, что «наше терпение иссякает».

Комментируя последние события, Трамп в своей соцсети отметил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет, однако дал понять, что это может произойти.

«Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока», – отметил президент США.

«Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Безоговорочная капитуляция!» – подчеркнул Трамп.

Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». В результате массированной атаки по военным и ядерным объектам Ирана погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также шесть ученых-ядерщиков. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку Израиля по Ирану объявлением войны. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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