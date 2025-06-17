«Наше терпение иссякает»: Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. При этом американский лидер подчеркнул, что «наше терпение иссякает».

Комментируя последние события, Трамп в своей соцсети отметил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет, однако дал понять, что это может произойти.

«Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока», – отметил президент США.

«Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Безоговорочная капитуляция!» – подчеркнул Трамп.

Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». В результате массированной атаки по военным и ядерным объектам Ирана погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также шесть ученых-ядерщиков. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал атаку Израиля по Ирану объявлением войны. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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