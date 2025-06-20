Россия не добивается капитуляции Украины – Путин

Россия настаивает на том, чтобы Киев признал сложившиеся на земле реалии, и не добивается капитуляции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», – сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что ситуация между Россией и Украиной отличается от того, что делает президент США Дональд Трамп, пытаясь добиться безоговорочной капитуляции Ирана в плане ядерной программы. «Эта ситуация не такая же, а принципиально другая», – подчеркнул Путин.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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