Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций

Власти Венгрии и Словакии заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины», – сказал дипломат по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

По его словам, на решение повлияли и намерения ЕС запретить Будапешту и Братиславе закупать российские энергоресурсы. В 2022 году Венгрия и Словакия получили исключение на покупку нефти и газа из России. Теперь же руководство Евросоюза пытается обойти в этом вопросе собственные правила, согласно которым запрет на импорт из РФ должен быть поддержан всеми странами единогласно. Сийярто подчеркнул, что для Будапешта и Братиславы это «совершенно неприемлемо».

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, запретить использовать газопроводы «Северный поток», отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка, запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти, а также ввести новые ограничения в отношении так называемого «теневого танкерного флота».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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