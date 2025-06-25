В России изменили перечень относящихся к гостайне сведений

В России изменили перечень сведений, которые относятся к государственной тайне. Список дополнен информацией, раскрывающей основы государственной политики в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки.

Президент России Владимир Путин подписал указ с внесением изменений в перечень сведений, которые относятся к гостайне, передает РБК. В список входят «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации» в РФ. Полномочия по распоряжению такими сведениями получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП).

Такие данные значатся в списке под номером 33.1 в разделе сведений об экономике, науке и технике. Согласно указу, вносятся сведения о мобилизации или мобилизационной подготовке иных государственных органов или результаты научных работ в этой области.

Кроме того, Минэкономразвития получило полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия имели только Минфин и Центробанк.

В общей сложности к гостайне в России относятся 119 пунктов, из них 28 имеют отношение к военной информации, 40 – к экономике, науке и технике, 15 – к внешней политике и экономике и еще 36 – к разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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