Глава Минобороны России Андрей Белоусов предупредил страны Европы о риске дестабилизации ситуации в регионе из-за продолжающихся поставок оружия Украине. Заявление прозвучало на заседании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

По словам Белоусова, осознавая неизбежность своего поражения, киевский режим делает упор на теракты и при поддержке европейских союзников совершает атаки на гражданскую инфраструктуру России и «убивает мирное население».

«Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе», – сказал министр обороны РФ, чьи слова приводит ТАСС.

Россия при этом неоднократно заявляла о готовности к урегулированию конфликта дипломатическим путем и продолжает заявлять об этом, напомнил он.

Белоусов затронул тему проведения специальной военной операции на Украине. Он заявил, что Вооруженные силы России «ведут успешные наступательные действия».

Циндао, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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