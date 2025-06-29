Лавров: Запад начинает осознавать неспособность нанести России стратегическое поражение

Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана, но у них не получится это сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым во время визита в Киргизию.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана, – цитирует Лаврова ТАСС.

Российский министр подчеркнул, что у Запада это никогда не получалось, «не получится и в этот раз». И добавил, что на Западе, «наверное, начинают об этом догадываться».

Лавров обратил внимание на рост взаимной торговли между Россией и Киргизией, который происходит «несмотря на санкции и нелегитимное давление». Кроме того, по его словам, две страны наращивают сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах. Глава МИД РФ указал на особое значение тесных связи с Киргизией по всем направлениям с учетом нынешней международной ситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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