Трамп обещал Зеленскому 10 ракет к системе «Патриот»

Президент США Дональд Трамп обещал Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных каналов поставки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, накануне этого разговора Трамп также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Согласно утверждению одного из немецких чиновников, Мерц обратился к Трампу с просьбой «разморозить» поставку ракет-перехватчиков Patriot, ранее приостановленную на пути на Украину. Как пишет Axios, Мерц выразил готовность закупить у США дополнительные батареи Patriot и направить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, однако переговоры продолжаются, пишет Axios (ссылка по ТАСС).

Напомним, что накануне президент Трамп подтвердил, что даст Украине оборонительное оружие – сколько сможет.

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», – заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву. – По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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