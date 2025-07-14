Трамп анонсировал поставку в Киев систем Patriot

Президент США заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты отправят системы противовоздушной обороны Patriot в Украину, чтобы помочь ей реагировать на российские удары, в то время, когда их отношения с президентом России демонстрируют ухудшение.

«Мы отправим им Patriot, они в них отчаянно нуждаются… Не знаю сколько, но у них будет немного, чтоб защититься», – сказал Дональд Трамп через две недели после того, как Вашингтон объявил о приостановке некоторых поставок оружия в Киев.

По словам г-на Трампа, поставка оружия будет частью соглашения с участием НАТО, которое будет платить Соединенным Штатам за оружие, которое она отправит Украине. «Мы отправим им разную сложную технику, и они заплатят нам, сто процентов», – сказал Дональд Трамп журналистам. Президент США повторил, что он был «разочарован» своим российским коллегой.

Дональд Трамп, который в начале своего мандата пытался убедить Владимира Путина вести переговоры о прекращении конфликта, вновь выразил свое разочарование интенсивными российскими ударами, которые продолжали наносить удары по Украине, без видимости прекращения огня. «Путин действительно удивил многих людей. Он говорит красиво, а затем бомбардирует всех вечером», – сказал Трамп, явно недовольный происходящим.

Между тем, асериканский эмиссар Кит Келлогг планирует начать еще один визит в Украину в понедельник. Дональд Трамп также заявил, что встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник, когда он ранее объявил, что у него есть «важное заявление о России».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube