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Пятница, 18 июля 2025, 10:45 мск

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Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали 18-й пакет ограничительных мер против России. Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала принятый список санкций «одним самых жестких на сегодняшний день».

«Мы твердо стоим на своем. ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота и их пособников, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», – отметила Каллас.

В рамках 18-го пакета санкционных мер будут запрещены газопроводы проекта «Северный поток», введены ограничения потолка цен на нефть примерно до 47,6 доллара за баррель, а также приняты рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

Кроме того, под ограничения попали более 50 физлиц, предприятий и организаций, введены новые запреты на поставку оборудования двойного назначения. Санкции даже коснулись ряда банков в КНР, которые поддерживают Россию.

«Мы оказываем большее давление на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяют обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках», – добавила Каллас.

Ранее Словакия блокировала принятие 18-го пакета санкций против России, требуя от Еврокомиссии предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года. Как стало известно, премьер-министру Словакии Роберту Фицо удалось договориться с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для страны в связи с ценами на топливо из РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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