Стоит ли России радоваться новому киевскому «майдану», – мнение политобозревателя

В Киеве третий день не прекращаются акции протеста против президента Владимира Зеленского. Стоит ли ждать очередного «майдана» и хорошо ли это для России, «Новому Дню» ответил политический обозреватель Андрей Перла:

«На Украине то ли в самом деле новый майдан, то ли, по крайней мере, очень мощная демонстрация того, что Зеленский больше не пользуется популярностью. Стоит ли этому радоваться? На мой взгляд, очень осторожно: как и в прошлый раз, большие акции протеста идут в пользу «европейского шляха».

Это Евросоюз навязал Украине независимую от всех, кроме европейских институтов, антикоррупционную полицию. Это ЕС больше всех хочет, чтобы деньги, выделенные на войну с Россией, не разворовывали. Это ЕС хочет, в крайнем случае, сменить Зеленского на другого лидера – на Кличко, на Порошенко, еще на кого-нибудь – но так, чтобы новый продолжал воевать с Россией. Трудно сказать, что удастся новому майдану. Но пророссийским его точно не назовешь. Впрочем, можно порадоваться раздраю в стане наших врагов», – считает эксперт.

Как сообщает «1 канал», акции протеста проходят по всей Украине: Одесса, Харьков, Житомир, Кривой Рог, Львов. Только в Киеве на улицы вышли девять тысяч человек, и это при том, что мужчины повально прячутся от военкомов. «Люди возмущены атакой Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро и специализированную прокуратуру. Ведомства следили за тем, как режим тратит выделенные Западом деньги. Но, очевидно, копнули слишком глубоко до мутных схем обогащения окружения Зеленского, и тот принял меры: структуры по новому закону, по сути, теперь подчинены ему», – отмечает телеканал.

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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