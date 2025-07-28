«Унизительная» и «антироссийская»: Медведев оценил торговую сделку Трампа с ЕС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал торговое соглашение, достигнутое накануне в ходе переговоров между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, выгодным для Вашингтона и «полностью унизительным» для европейцев. «Трамп размазал Европу», – констатировал он. Также Медведев заявил, что сделка носит антироссийский характер.

«Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он (президент США – прим. ред.) весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик указал три фактора, которые, как полагает он, говорят о том, что Трамп «раздавил» Европу. Так, предусмотренное соглашением обнуление пошлин для американских товаров «снимает защиту европейского рынка». Кроме того, «сделка создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей», – отметил Медведев. И, наконец, соглашение «перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США».

В то же время политик указал, что соглашение носит «явно антироссийский характер», запрещая покупать энергоресурсы из РФ.

«Если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан», – считает Медведев.

Он добавил, что после сделки ЕС с США обычным европейцам можно только посочувствовать. «Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу (главу ЕК фон дер Ляйен. – прим. ред.)», – подытожил зампред Совбеза России.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой соглашения, согласно которому практически ко всему экспорту из ЕС в США, включая автомобили, теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался в течение трех лет закупить у США СПГ и другие энергоносители на $750 млрд, а также оружие. Вместе с тем, как отмечают СМИ, сделка не предусматривает отмены американских пошлин в размере 50% на европейскую сталь и алюминий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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