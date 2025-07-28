российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 22:06 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин обсудил с Нетаньяху напряженную обстановку

Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин по телефону поговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о ситуации на Ближнем Востоке. В частности, были рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки. С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов, отмечает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин, в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения», – говорится в релизе.

С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. «Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня», – сообщает пресс-служба Кремля.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,