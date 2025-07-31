Трамп угрожает Канаде из-за признания Палестины

Президент США угрожает Канаде из-за ее заявления о возможном признании Палестины государством в сентябре.

По словам Дональда Трампа, в связи с тем, что в последние дни США подписали ряд торговых соглашений, переговоры с Канадой обещают быть «очень сложными». И на то есть веская причина: Оттава планирует признать независимость Палестины в сентябре.

«Ух ты! Канада только что объявила о поддержке палестинского государства. Это очень затруднит нам заключение с ними торговой сделки. О, Канада!!!», – написал президент США в своей социальной сети Truth.

Впрочем, помимо слов никакой конкретики от Трампа пока не последовало.

Напомним, что уже 15 государств заявили о том, что готовы признать Палестину государство в сентябре на заседании в ООН. Данное решении они связывают с резким обострением гуманитарного кризиса в Газе, где начался сильный голод и масштабные проблемы с оказанием медицинской помощи на фоне спецоперации Израиля против ХАМАС.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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