Трамп попросил Медведева «следить за словами», тот в ответ припугнул его «мертвой рукой»

Президент США Дональд Трамп и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз обменялись любезностями через соцсети в продолжение заочной дискуссии, которая началась несколько дней назад.

Сегодня утром Трамп написал в своей соцсети Truth: «И передайте Медведеву – неудачному бывшему президенту России, который думает, что он все еще президент: пусть следит за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!»

Дмитрий Медведев ответил быстро: «Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

Напомним, 28 июля Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* к Москве сесть за стол переговоров с Украиной.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров», – написал он в соцсети X. Медведев подчеркнул, что переговоры завершатся после достижения всех целей СВО. «Работайте ради Америки, прежде всего, дедули!» – добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Грэм* в соцсети X прокомментировал пост Медведева, где тот заявил, что любой ультиматум, предъявляемый России, является шагом к войне. Российский политик напомнил американскому лидеру Дональду Трампу, что Россия – это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование – это шаг к войне, но «не между Россией и Украиной, а с его собственной страной». «Не идите по пути Сонного Джо», – выступил Медведев с призывом к президенту США.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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