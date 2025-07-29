Медведев: не Грэму* и не Трампу указывать России, когда сесть за стол переговоров

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на призыв американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* к Москве сесть за стол переговоров с Украиной.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров», – написал он в соцсети X. Медведев подчеркнул, что переговоры завершатся после достижения всех целей СВО. «Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» – добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Грэм* в соцсети X прокомментировал пост Медведева, где тот заявил, что любой ультиматум, предъявляемый России, является шагом к войне. Российский политик напомнил американскому лидеру Дональду Трампу, что Россия – это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование – это шаг к войне, но «не между Россией и Украиной, а с его собственной страной». «Не идите по пути Сонного Джо», – выступил Медведев с призывом к президенту США в соцсети X.

В ответ на пост зампред Совбеза РФ Грэм* написал в X, что те, кто сомневается в серьезном отношении Трампа к урегулированию на Украине, «скоро будут разочарованы», и призвал Россию сесть за стол переговоров.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается сократить срок в 50 дней, который дал президенту РФ для достижения мирного соглашения с Украиной. По истечении этого срока Вашингтон введет пошлины в размере 100% на экспорт тех стран, которые сотрудничают с РФ. Позднее Трамп заявил, что не видит прогресса в разрешении украинского кризиса, добавив, что новый дедлайн для России по Украине составит 10-12 дней.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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