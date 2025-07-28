Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по урегулированию конфликта на Украине составит 10-12 дней. Американский лидер добавил, что не видит прогресса в разрешении украинского кризиса.

«Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с 28 июля. Нет смысла ждать 50 дней», – заявил Трамп по итогам встречи с британским премьером Киром Стармером в шотландском Тернберри.

«Я бы хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса», – сказал Трамп, пишет The Telegraph. Он добавил, что намерен «сегодня вечером или завтра» официально подтвердить новый срок для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Трамп при этом заявил, что с любовью относится к россиянам и предпочел бы не прибегать к экономическим рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее, президент США подчеркнул, что намерен ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь мирной сделки по Украине.

Незадолго до этого американский лидер заявил, что собирается сократить срок в 50 дней, который дал президенту РФ для достижения мирного соглашения с Украиной. Он добавил, что разочарован Владимиром Путиным.

Напомним, Трамп 14 июля заявил, что «очень-очень недоволен» российской стороной в контексте украинского урегулирования, и пригрозил ввести в отношении Москвы «очень жесткие пошлины», если не будет достигнута договоренность по разрешению конфликта на Украине в течение 50 дней. Речь идет о вторичных пошлинах «примерно в 100%», уточнил Трамп. Американский лидер также пообещал военную поддержку Киеву на миллиарды долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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