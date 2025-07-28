Трамп заявил, что сократит срок в 50 дней, который дал Путину для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что разочарован в российском коллеге Владимире Путине и собирается сократить срок в 50 дней, который дал президенту РФ для достижения мирного соглашения с Украиной.

«Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет», – заявил Трамп журналистам, выступая вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед их встречей в Шотландии. Вместе с тем он не назвал новый срок.

Американский лидер при этом заявил, что разочарован политикой президента России Владимиром Путиным в отношении Украины. «Я очень разочарован... Нам придется с этим разобраться», – сказал он.

Трамп напомнил, что неоднократно обсуждал тему Украины с главой российского государства. «Я много разговаривал с президентом Путиным, я с ним ладил очень хорошо. <...> Мы много раз думали, что решили это», – заявил президент США (цитата по ТАСС). «Я говорю: это делается не так. Так что посмотрим, как будут развиваться события», – добавил Трамп.

Напомним, президент США 14 июля заявил, что «очень-очень недоволен» российской стороной в контексте украинского урегулирования, и пригрозил ввести в отношении РФ «очень жесткие пошлины», если не будет достигнуто договоренности по разрешению конфликта на Украине в течение 50 дней. Речь идет о вторичных пошлинах «примерно в 100%», уточнил Трамп. Американский лидер также пообещал военную поддержку Киеву на миллиарды долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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