Спецслужбы Великобритании планируют устроить масштабную антироссийскую диверсию с танкерами, чтобы объявить перевозки российской нефти угрозой для судоходства, сообщила Служба внешней разведки России. Для операции, как ожидается, будут задействованы союзники из стран НАТО, которые организуют массовую облаву на так называемый теневой флот, задействованный для перевозки российской нефти. По данным СВР, Лондон планирует атаки с целью вынудить американскую администрацию принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении торговых партнеров России.

Британия намерена организовать крупную диверсию с одним или несколькими танкерами, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой международному судоходству. Такого рода действия развяжут Западу руки в выборе методов противодействия, указали в СВР. «В пределе речь может идти о задержании любых «подозрительных» судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО», – говорится в сообщении.

По сведениям СВР, британские спецслужбы прорабатывают два возможных сценария экологической катастрофы, которая станет толчком для облавы на теневые танкеры. Один из них предусматривает аварию «неугодного» танкера в проливе с последующим разливом нефтепродуктов и блокированием фарватера. Это, как считают в Лондоне, предоставит странам НАТО «достаточные» основания, чтобы создать прецедент «чрезвычайной проверки» плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности мореплаевания и экологическим нормам, отметили в СВР.

Другой вариант, как сообщает ведомство, подразумевает поджог танкера при отгрузке в порту дружественной России страны. Предполагается, что пожар нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.

В СВР заявили, что исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Ответственность за экологическую катастрофу, как отметили в разведке, планируется возложить либо на Россию, либо – в худшем случае на Украину, как это было с подрывом «Северных потоков».

Время для атаки Британия намерена подобрать с учетом максимального медийного эффекта, чтобы усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Таким образом, Лондон рассчитывает вынудить США ввести максимально жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, которых представят «косвенными виновниками трагедии», сообщили в СВР.

В ведомстве подчеркнули, что дерзкие действия Великобритании угрожают не только России, но и глобальной энергобезопасности и экологии. Такие шаги «способны вывести из терпения» даже ближайших союзников Лондона, заключили в СВР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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