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Вторник, 5 августа 2025, 16:49 мск

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Трамп заявил, что нашел способ заставить Россию прекратить СВО

Архив. Фото: CNN

Падение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может заставить Россию остановить боевые действия на Украине. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента РФ Владимира Путина – прим. ред.) не останется выбора», – сказал американский лидер в комментарии телеканалу CNBC News (цитата по РИА «Новости»). По утверждению Трампа, российская экономика якобы и так находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что в ближайшие сутки существенно повысит таможенные пошлины для Индии из-за закупок российской нефти. По словам Трампа, он «будет крайне недоволен», если Индия продолжит приобретать российские энергоносители.

Также Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 35% на товары из Евросоюза, если сообщество не будет выполнять свои обязательства по инвестициям в экономику США.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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