Переговоры Путина и спецпредставителя Трампа завершились в Кремле

В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Отмечается, что беседа продолжалась около трех часов. На переговорах присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кортеж спецпосланника Дональда Трампа уже покинул Кремль.

После завершения встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что «диалог восторжествует».

Уиткофф прилетел в Москву рано утром 6 августа, его встретил Дмитриев.

С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В предыдущий раз спецпосланник американского лидера приезжал на переговоры с президентом РФ в Москву 25 апреля, а до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург.

Последняя встреча прошла за два дня до завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для России по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер пригрозил ввести новые санкции в случае, если перемирие не будет достигнуто.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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