Рубио: встреча Трампа и Путина – не уступка России

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не является победой Кремля и не должна рассматриваться как уступка России, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Сиду Розенбергу в подкасте Sid & Friends in the Morning.

Рубио добавил, что встреча будет носить ознакомительный характер, в ходе которой Трамп попытается высказать свою оценку ситуации, «глядя этому человеку в глаза», отметив, что Трамп не добился желаемого результата в своих телефонных разговорах с Путиным, поэтому президент решил встретиться с ним лично.

Напомним, что встреча Траампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube