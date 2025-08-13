Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе в Анкоридже – CNN

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, намеченная на Аляске в пятницу, состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает телеканала CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

По словам источников, изначально Белый дом надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его окружение принимают на территории американского военного объекта. Однако на Аляске сейчас пик туристического сезона, в связи с чем подходящих площадок для встречи в верхах практически не осталось.

После рассмотрения вариантов проведения переговоров в Джуно, столице штата, Анкоридже и Фэрбенксе чиновники Белого дома решили, что только Анкоридж располагает потенциальным объектом, где могли бы встретиться президенты.

«Организаторы пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, который может стать подходящим местом для проведения саммита, будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи», – отмечает телеканал.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа утром в Анкоридже, но точное место встречи не раскрыла. Она отметила, что американский президент «полон решимости положить конец войне» на Украине. По словам Левитт, «цель этой встречи для президента – лучше понять, как мы можем положить конец» военным действиям. «Беседа в пятницу будет сфокусирована на окончании войны на Украине», – подчеркнула она, отметив, что президент США заинтересован в обсуждении двусторонних отношений между США и Россией, однако сейчас его главным приоритетом является завершение конфликта на Украине.

