В мировых СМИ и политических кругах продолжается обсуждение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. О том, какими домыслами уже обросла эта история, чего ожидают от переговоров Россия, Европа и, собственно, США, пишет «Сенсаций.Нет».

Главной новостью этой недели, а также источником слухов и домыслов стал анонс встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Саммит запланирован на 15 августа. И на этом с точными сведениями, собственно говоря, всё. Вплоть до того, что пока не известно, где именно на территории этого ныне американского штата лидеры будут обсуждать Украину.

В СМИ называют различные точки. Так, несколько дней назад речь шла про отель Alyeska Resort в Гирдвуде. На момент написания этого материала появились комментарии бывшего (2002-2006 годы) вице-губернатора штата Лорена Лемана, который предположил в качестве места ту или иную авиабазу в окрестностях крупных городов: «В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. С учетом столь короткого срока для подготовки, вероятнее всего, лучше смотреть на Анкоридж, Фэйрбэнкс и их окрестности».

Впрочем, людей особенно интересует даже не точное место, а круг вопросов, которые будут обсуждаться на этой встрече. И предположений, а также весьма обтекаемых заявлений здесь масса.

Дональд Трамп в очередной раз поделился откровениями о том, что будет обсуждаться на саммите, в ходе своей пресс-конференции в Вашингтоне. Например, Трамп в очередной раз хочет выяснить «позицию Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине».

«Россия установила контроль над некоторыми важными территориями, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине», – отметил глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что более 80% украинцев хотят заключения мирного договора с Россией и он будет говорить с Владимиром Путиным и об этом. И в итоге глава США «выразил уверенность», что ему удастся в конечном итоге «усадить Путина и Зеленского за стол переговоров».

В очередной раз напомним здесь, что нынешний глава Белого дома широко известен своими громкими заявлениями, которые в дальнейшем так и остаются заявлениями. Что, кажется, его особо не смущает.

Тему с «разменом территорий» подхватили и американские СМИ. Так, например, The Wall Street Journal со ссылкой на некие «анонимные источники» и «европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров» пишет, что договоренности будут включать два фундаментальных пункта: «На первом этапе Украина должна будет вывести войска из Донецкой области, а линия фронта в Запорожье и Херсоне будет заморожена. На втором этапе президенты Путин и Трамп согласуют окончательный вариант урегулирования, который впоследствии будут обсуждать с Владимиром Зеленским».

Что характерно, такие предположения очень нервно расценили на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил: «Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Никто от этого не отступит».

Правда, сейчас уже британская пресса, а именно The Telegraph, что характерно, опять со ссылкой на «анонимные источники, близкие к достоверным», пишет, о том, что украинский режим «смягчил позицию»: «Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами. Это смягчение переговорной позиции происходит перед переговорами между Трампом и Владимиром Путиным на Аляске».

Но достоверность сведений в британской прессе примерно равна реализации на практике заявлений Дональда Трампа. Так что, есть ощущение, что и это либо какая-то попытка «прогрева» темы, либо очередная «сенсационная утечка», которая будет опровергнута при первом же удобном случае.

К слову, Politico на днях опубликовало материал, в котором высказывалась мысль о том, что «лидеры ЕС планируют обеспечить место за столом переговоров на Аляске Зеленскому». Однако, по последним данным, планам этим не суждено сбыться. На текущий момент речь идет о некоей «конференции по видеосвязи», которая должна состояться между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами 13 августа. Пишет об этом Bloomberg и хотя бы здесь со ссылкой не на анонимные источники, а на главного пресс-секретаря канцлера Германии Стефана Корнелиуса.

Что касается прогнозов о ходе переговоров с российской стороны, то они звучат куда более сдержанно и «украинский вопрос» в этих прогнозах, скажем мягко – не на первом месте.

В частности, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предположил: «Предстоящая встреча на Аляске, несмотря на то что основной темой в повестке заявлен украинский вопрос, способна стать точкой, где параллельно будут подняты гораздо более глобальные вопросы, затрагивающие долгосрочные интересы обеих стран в Арктике. Речь идёт о создании совместных экономических механизмов для освоения арктических маршрутов, организации долгосрочных инвестиционных программ в портовую и транспортную инфраструктуру, расширения логистических мощностей и увеличения грузопотока, что способно дать новый импульс торговле между двумя странами».

Но наши депутаты тоже много чего предполагают и прогнозируют «без отрыва от производства», так что и это только прогнозы отдельно взятого парламентария.

В свою очередь, наиболее интересную версию хода переговоров по украинскому вопросу озвучил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол России Александр Яковенко: «Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать, в том числе, исторические связи с Россией».

Правда, в той же статье российский дипломат прямо сообщает: «На этом фоне урегулирование войны на Украине, давно проигранной Западом, отходит на второй план в отношениях между США и Россией – не более чем препятствие на пути их нормализации, которое надо сообща преодолеть. Нет смысла забегать вперед и гадать, о чем лидеры двух стран договорятся на Аляске. Но очевидно одно – за прекращение огня Украине придется заплатить мирным договором с признанием новых границ, который придется заключать быстро».

И, наверное, это самое адекватное предложение по поводу прогнозов о грядущем саммите. Радует в этой истории, пожалуй, то, насколько российская сторона, в отличие от Запада, в массе своей сдержанно и спокойно подходит к грядущим переговорам. Без излишнего ажиотажа, ожидания «невиданных прорывов» и прочей сенсационной конспирологии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube