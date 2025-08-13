Президент России и Ким Чен Ын пообещали друг другу «укреплять сотрудничество»

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещали «укреплять сотрудничество» между двумя странами в телефонном разговоре, о котором сообщило Пхеньянское информационное агентство в среду, 13 августа. Приветствуя подписанное в 2024 году соглашение о стратегическом партнёрстве «во всех областях», включая договор о взаимной обороне, лидеры двух стран «подтвердили готовность укреплять сотрудничество в будущем», сообщает ЦТАК.

Разговор, состоявшийся во вторник, состоялся всего за несколько дней до саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа, на котором будет обсуждаться урегулирование войны на Украине. Отношения между Москвой и Пхеньяном значительно укрепились после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Напомним, что Северная Корея активно участвовала в конфликте, предоставив союзнику тысячи военнослужащих, а также оружие и боеприпасы. «Президент России вновь высоко оценил поддержку, оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой, и мужество, героизм и дух самопожертвования, проявленные северокорейскими войсками при освобождении Курска», добавило ЦТАК.

В середине июля Ким Чен Ын заверил Москву в «безоговорочной» поддержке Пхеньяна в его борьбе с Украиной во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Тем временем, в конце июля возобновилось авиасообщение между столицами двух стран, что стало первым за десятилетия событием и ещё одним шагом вперёд в развитии двустороннего партнёрства.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

