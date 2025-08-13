Ордер МУС никак не влияет на встречу на Аляске Путина и Трампа

Готовящийся на Аляску визит президента России Владимира Путина для встречи с американским лидером Дональдом Трампом спровоцировал в сети вопросы о ранее выданном Международным уголовным судом ордере на арест главы российского государства. Однако США не ратифицировали Римский статут и не подчиняются юрисдикции МУС, таким образом, американские власти, приглашая Владимира Путина, не нарушают международного права.

Интересно, что США вообще препятствовали самой идее создания МУС, в 2000-м при президенте США Билле Клинтоне Римский статут был подписан американским лидером, однако даже не был внесен на рассмотрение Сената и не был ратифицирован, а при Джордже Буше младшем администрация официально объявила, что отзывает подпись предыдущего президента. Тогда же американское законодательство пополнилось законом, который позволяет использовать силовые методы освобождения своих граждан, задержанных по ордеру МУС.

Помимо США Римский статут не ратифицировали ни Индия, ни Китай, ни Россия. Представители МИД РФ еще в 2016 году уточняли, что МУС «так и не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

