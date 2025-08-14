Путин провел совещание о подготовке российско-американской встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам, которые пройдут 15 августа на Аляске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зампредседателя правительства Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин

«Я попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах – расскажу поподробнее. Это первое», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что администрация США предпринимает «достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон».

Президент также не исключил в перспективе возможность новых договоренностей в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.

Саммит лидеров России и США начнется 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по мск). После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. В состав российской делегации, помимо Владимира Путина, войдут три министра и два советника президента. Со стороны США также будет пять чиновников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

